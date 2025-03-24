Азербайджан заподозрили в попытках занять «газовый трон» России

Издание «Царьград» рассказало, что Азербайджан хочет нарастить поставки газа в Европу с помощью России. По мнению авторов статьи, единственный выход для Баку - уговорить Москву предоставить газопровод Баку - Ново-Филя для транспортировки азербайджанского газа на Украину.

В 2024 году президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ЕС хотят, чтобы Баку увеличил пропускную способность Южного газового коридора с 16 миллиардов до 32 миллиардов кубометров. Также, по его словам, поступал запрос на увеличение пропускной способности Трансадриатического трубопровода с десяти миллиардов до 20 миллиардов кубометров.

Алиев отмечал, что Европа «серьезно нуждается» в азербайджанском газе, но при этом не хочет финансировать увеличение поставок. Президент страны подчеркивал, что в эти проекты пришлось бы вложить миллиарды.

По версии «Царьграда», Баку может попытаться уговорить Москву на использование газопровода Баку - Ново-Филя для транзита через Украину. Как отмечает издание, в рамках такой схемы, к примеру, Словакия покупала бы азербайджанский газ в точке его выхода из Азербайджана, а потом самостоятельно договаривалась бы с Россией о прокачке топлива до Украины.

Найдена новая схема поставок газа через Украину

Авторы статьи считают, что Алиев хочет получить «некий символический крен, чтобы и дальше продолжать монетизировать ситуацию», поэтому он следует за изменениями в геополитике, в том числе за попыткой перезагрузки отношений РФ и США.

В статье подчеркивается, что Азербайджан «явно ищет выгоду по поставкам газа, причем в качестве поставщика на замену России». «Царьград» заявил, что Баку ведет «непоследовательную политику, поворачиваясь туда, куда выгоднее».