Жерар Депардье предстанет перед судом в Париже

Судебное заседание по делу французского актера Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах, пройдет в Париже 24–25 марта. Об этом пишет газета Le Temps.

29 апреля 2024 года актер был заключен под стражу. В дальнейшем его отпустили. Суд над артистом должен был пройти в октябре 2024 года, но был отложен из-за состояния здоровья Депардье. При этом сам популярный актер всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.

Жерара Депардье обвиняют в сексуальном насилии две женщины, 53 и 33 лет. Они заявили, что подверглись сексуальным домогательствам во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году.

Назначенный судом врач подтвердил, что актер, перенесший ранее операции по аортокоронарному шунтированию, может принять участие в слушаниях. При этом заседания были ограничены шестью часами в день. И суд при необходимости должен делать перерыв.

Напомним, что ранее в защиту Жерара Депардье выступили более 50 деятелей культуры, включая французского актера Пьера Ришара. А президент Франции Эммануэль Макрон заявил о недопустимости лишения актера ордена Почетного легиона.