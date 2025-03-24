Трамп помиловал экс-партнера сына Байдена

Бывший бизнес-партнер сына экс-президента США Джо Байдена Хантера Девон Арчер, который позже давал против него судебные показания, получит помилование. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Арчер вместе с Хантером Байденом состоял в руководстве украинской газовой компании Burisma. В 2018 году присяжные признали предпринимателя виновным в участии в мошеннической схеме, связанной с продажей облигаций. Арчеру назначили год в тюрьме, однако наказание он пока не отбыл. В ходе судебных разбирательств бывший бизнес-партнер давал показания против Хантера.

«Он получит полное помилование. Семья Байдена его обманула. Они уничтожили его, как пытались сделать с множеством людей», — заявил Трамп.

Сам Арчер поблагодарил американского президента. Он назвал целью всех открытых против него судебных дел разрушение репутации, а причиной — стремление заставить его замолчать.

Напомним, что 2 декабря на тот момент еще действующий президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена. Кроме того, в последние часы своего президентства он превентивно помиловал членов своей семьи. Байден считает, что его родственники подвергались нападкам и угрозам, направленным на то, чтобы причинить боль самому политику.