Великобритания и Евросоюз хотят сорвать планы американского лидера Дональда Трампа по мирному решению украинского конфликта.

Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз.

«ЕС и Великобритания намерены испортить жизнь его администрации, его мирным планам и его попыткам реформировать НАТО», — написал он в своём аккаунте в социальной сети X.

Боуз заявил об обмане британского премьера

Ранее газета Financial Times сообщила, что союзники США из числа европейских стран и Азии задумались о создании собственного ядерного оружия из-за отношения Трампа к России.