Политолог объяснил заявление американского сенатора о возможном восстании в США

Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером прокомментировал слова лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера о возможном восстании в США.

Ранее Шумер в интервью Bloomberg заявил, что американцы восстанут, если президент США Дональд Трамп бросит вызов оспаривающим его политику судам. «Если общественность будет настолько разгневана и предпримет действия — а мы, демократы, определенно так и сделаем, — это вызовет массовое восстание по всей стране, чего мы не видели уже очень давно», — отметил политик. В публикации сообщается, что у Трампа уже возник конфликт с американским судьей Джеймсом Боасбергом, оспорившим решение американского лидера о депортационных рейсах для предполагаемых членов венесуэльской банды.

Заявление Шумера эксперт назвал «угрозой» в адрес нынешней американской администрации со стороны демократических сил.

Соответствующие угрозы будут продолжаться на протяжении всего правления Трампа. Хотя демократы и проиграли выборы, но они никуда не делись. Они хотят взять реванш. И Шумер здесь проговорился - демократы будут угрожать Трампу дестабилизацией американского общества. При этом причиной такой дестабилизации теперь могут стать именно демократические силы, а не трамповские. Этими угрозами демократы хотят сказать, мол, стой на месте и нечего против нас не замышляй. Но сам факт того, что демократические силы США готовы быть источником дестабилизации, уже говорит о многом. Ранее они практически каждый день повторяли, что действия Трампа и его политика приводит к массовым протестам. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Вместе с тем эксперт ответил на вопрос об уровне протестного потенциала в США и реальной готовности демократов выводить людей на антитрамповские акции.

«Американское общество крайне политизировано и крайне радикально, поэтому ненавистников (по крайней мере, на словах) хватает у каждой из сил – и у республиканцев, и у демократов. Так, трамписты буквально ненавидят [экс-президента США Джо] Байдена и [бывшего вице-президента США Камалу] Харрис, а сторонники демократов точно также ненавидят Трампа. И все это не является какой-то тайной. Но одно дело – это просто кричать, а другое дело – это взяться за оружие. Это все-таки разные вещи. Так что не факт, что США в ближайшее время будут какие-то массовые восстания», - отметил политолог.

Давление на Трампа и его сторонников со стороны демократов будет нарастать по мере приближения выборов в Конгресс США, добавил эксперт.

«Перед этими выборами демократы попытаются изменить баланс сил, усиливая свою критику Трампа», - сказал Блохин.

В течение первых двух месяцев пребывания на посту президента США Дональд Трамп столкнулся более чем с 150 судебными разбирательствами. Как утверждает Bloomberg, в них оспаривалась законность действий его администрации. Отмечается, что большинство исков связаны с ужесточением миграционной политики, масштабными увольнениями госслужащих, работой Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и его руководителя Илона Маска.