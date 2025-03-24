Оппозиция против Эрдогана: кадры протестов в Турции

В Турции продолжаются акции протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Власти обвинили популярного политика в коррупции и в содействии террористической деятельности. Сам Имамоглу эти обвинения отрицает. В воскресенье его избрали кандидатом в президенты от партии РНП. Арестованного мэра поддержали почти 15 млн делегатов. Об этом сообщают "Известия".

Вечером того же дня в центре Стамбула вновь начались столкновения между сторонниками Экрема Имамоглу и правоохранителями. Протестующие бросали в правоохранителей бутылки, применяли фейерверки и выкрикивали кричалки. В ответ полицейские применили против них слезоточивый газ, а затем «выдавили» сторонников Имамоглу из парка Сарачхане.

Несмотря на то, что властям удается удерживать ситуацию в стране под контролем, акты неповиновения и протесты против политики Эрдогана продолжают нарастать.

Кадры мятежной Турции — в галерее "Рамблера".