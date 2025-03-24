В США озвучили цели переговоров с Россией в Эр-Рияде

Вашингтон рассматривает возможность заключения отдельного соглашения о прекращении огня в Черном море в ходе российско-американских переговоров в Саудовской Аравии. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Reuters.

Переговоры делегаций России и США начались сегодня в Эр-Рияде в 10:00 по московскому времени. Россию на них представляет председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Со стороны США за столом переговоров директор по политическому планированию Государственного департамента страны Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

«Белый дом заявляет, что целью переговоров является достижение прекращения огня в Черном море, что позволит обеспечить свободное судоходство, несмотря на то, что в последние месяцы этот район не был местом интенсивных боевых действий», - пишет Reuters.

Также, по информации издания, вопросами, которые будут подняты в ходе встречи, должны стать «линия контроля» между двумя странами и возвращение украинских детей в качестве «меры по укреплению доверия».

Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц пояснил ранее, что стороны планируют обсудить «фактические линии фронта» между Россией и Украиной, а также «меры проверки, поддержание мира, замораживание линий там, где они находятся».

«Переговоры проходят на фоне глубокого скептицизма в некоторых европейских странах и Великобритании относительно того, готов ли [президент России Владимир] Путин пойти на существенные уступки», - подчеркивается в статье.

Напомним, что после телефонных переговоров президентов РФ и США Москва поддержала предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Президент РФ Владимир Путин отдал военным соответствующий приказ 18 марта. Позже в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 19 марта украинские дроны атаковали энергетический объект на Кубани.