Парламент Армении принял законопроект о вступлении в ЕС

Национальное собрание (парламент) Армении приняло в окончательном чтении законопроект о вступлении в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

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За принятие закона проголосовали 64 депутата, против выступило семь парламентариев. Инициативу о намерениях вступить в ЕС поддержала только правящая фракция «Гражданский договор». Представители оппозиционной фракции «Честь имею» проголосовали против законопроекта, фракция «Армения» отказалась участвовать в голосовании.

Законопроект о процессе вступления в Евросоюз был направлен в Национальное собрание гражданской инициативой «Евроголосование». В установленные сроки инициативе удалось собрать 60 000 подписей вместо требуемых 50 000.