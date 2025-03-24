Обзор иноСМИ: дефицит миротворцев в Европе и способная «уничтожить весь мир» ракета

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Сколько миротворцев Европа может отправить на Украину?»

На недавнем Всемирном экономическом форуме Владимир Зеленский заявил, что миротворческий контингент на Украине должен составлять «минимум 200 тысяч человек». Как пишет британский журнал The Spectator, эта цифра была существенно пересмотрена в сторону понижения, поскольку «реальность кусается»: когда премьер Британии Кир Стармер посетил президента США Дональда Трампа в конце февраля, он назвал цифру в 30 тысяч человек, а на прошлой неделе речь шла уже о силах численностью «более десяти тысяч».

Когда Стармер созвал первый саммит 2 марта, в нем приняли участие 16 стран: Британия принимала Канаду, Чехию, Данию, Финляндию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Румынию, Испанию, Швецию, Турцию и Украину. Стармер пообещал, что Лондон внесет в возможную миротворческую миссию «сапоги на земле и самолеты в небе». В конференции на прошлых выходных приняли участие более 30 стран (включая Австралию, Новую Зеландию и Японию), но британские чиновники в итоге признали, что не все страны могут предоставить своих солдат. По словам источников The Spectator, внимание Стармера смещается от развертывания значительных наземных сил к использованию авиации и «морской мощи». Как отмечает The Spectator, в рамках общего развертывания в 30 тысяч или даже десять тысяч человек британской армии будет крайне сложно найти даже бригаду численностью около пяти тысяч человек. Шестимесячные ротации означали бы общее обязательство предоставлять 15 тысяч человек, что составляет пятую часть всей численности британской армии.

«Экономическая исключительность Америки оказалась на тонкому льду»

Экономисты и инвесторы все чаще задают вопрос, может ли экономика Америки сохранить свою исключительность, поскольку прогнозы роста и фондовый рынок падают, пишет The New York Times. Как отмечает газета, после того, как финансовый кризис 2008 года утих, экономика Америки стала предметом зависти для развитых стран. Среднегодовой реальный рост ВВП был вдвое выше, чем в Европе и Британии. Это помогло сделать американские фондовые рынки крайне привлекательными. Десять тысяч долларов, вложенных в компанию из индекса S&P 500 в конце 2008 года, превратились в 65 тысяч в конце 2024 года, что в несколько раз больше, чем результаты аналогичных инвестиций в Европе, Британии или Японии.

По версии NYT, некоторые ключевые структурные основы этой экономической исключительности оказались под угрозой из-за политики, проводимой Дональдом Трампом, и ответов на нее со стороны зарубежных союзников и противников США. Рост рабочей силы в США десятилетиями поддерживался за счет иммигрантов. В 2000-2022 годах работники, родившиеся за рубежом, составляли три четверти всего роста рабочей силы в американском частном секторе. А рабочая сила, представленная родившимися в стране людьми, почти не росла. Старение населения привело к тому, что больше людей вышли на пенсию, и в стране стало рождаться меньше детей. Автор NYT отметил, что антииммиграционные меры Трампа могут усугубить ситуацию.

О Путине, Крыме и Донбассе: интервью спецпосланника Трампа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф дал интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, полная стенограмма беседы опубликована на сайте Карлсона. В ходе беседы Уиткофф подчеркнул, что Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область - русскоязычные регионы, там прошли референдумы, и большинство населения хочет быть под властью РФ.

По словам Уиткоффа, в ходе переговоров России, США и Украины уже «в значительной степени» согласовано, что Украина не сможет быть членом НАТО, если будет заключено мирное соглашение. Спецпосланник Трампа добавил, что в будущем Россия и США могли бы вместе реализовывать «благие инициативы». Уиткофф подчеркнул, что уладить конфликт с крупной ядерной державой не удастся, если не установить доверие и хорошие отношения. Спецпосланник Трампа также прокомментировал свою недавнюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Уиткофф рассказал, что Путин ему понравился и произвел впечатление откровенного человека.

«Новая стратегия США играет на руку Анкаре и Москве»

Решение США выйти из международного блока стран, противостоящих России, указывает на стремление Вашингтона изменить курс своей внешней политики, пишет турецкое издание dikGAZETE. США с давних пор поддерживали множество экономических, торговых и правовых ограничений в отношении Москвы, но с такой позицией они не смогут быть эффективным посредником в переговорах по Украине, подчёркивается в статье.

Автор dikGAZETE назвал формальностью недавнее заявление США о «перераспределении ресурсов». По его мнению, таким способом США косвенно дали своим союзникам политический сигнал, что поддержка Украины «в прежней форме» больше не отвечает американским интересам. Страны ЕС остаются в одиночестве и должны рассчитывать только на себя. Обновленная позиция администрации США ослабила позиции Киева. Подобные инициативы, реализуемые США во внешней политике, означают создание более благоприятной среды для «дипломатических маневров» в напряженной международной повестке, особенно для Москвы и Анкары, считает автор статьи. Вероятно, в ближайшем будущем можно ожидать еще более существенных изменений в риторике Вашингтона, подчеркивает dikGAZETE.

«Ядерная ракета «Сармат» может уничтожить весь мир»

Арсенал ядерного оружия России не только самый большой в мире, но также и самый передовой, пишет американское издание The National Interest. Если бы кто-то спросил Google о лучшей в мире ракете, искусственный интеллект Gemini немедленно выдал бы ответ, что это РС-28 «Сармат», подчеркивается в статье. NI подчеркивает, что это не просто «причуда поисковой системы» - это общая оценка ведущих мировых экспертов.

Издание отмечает, что эту ракету также называют «Сатаной». По версии NI, это подходящее название, учитывая невероятную разрушительную силу, которой она обладает. «Сармат» - это жидкотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) шахтного базирования с исключительной дальностью около 18 тысяч километров, что позволяет ей поражать цели практически в любой точке Земли. Увеличенная дальность полета в сочетании со способностью ракеты выбирать нетрадиционные траектории (к примеру, над Южным полюсом) затрудняет для систем ПРО ее отслеживание и перехват. Одна ракета «Сармат» может нести до десяти тонн боеголовок, что значительно больше, чем у большинства современных МБР. Также сообщается, что РС-28 совместима с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард» - маневренной боевой частью, способной развивать скорость более 20 Махов.