Стало известно о возможности участия Турции в переговорах по Черноморской сделке

Возможность участия Турции в переговорах по черноморской инициативе прояснится после встречи делегаций России и США в Эр-Рияде. Об этом заявил источник в администрации президента Турции, передает РИА Новости.

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«Для этого (участия Турции в процессе — прим. ред.) необходимо прояснение деталей. Наверняка по итогам встречи в Эр-Рияде картина прояснится. Пока рано об этом говорить», — заявил источник агентства.

Летом прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по пути из Вашингтона заявил журналистам, что Анкара ведет переговоры с Москвой и Киевом по возобновлению «зернового коридора».

Новый коридор, о котором идет речь, планируется создать в обход стран Запада. Предполагается, что маршрут будет проходить через Турцию, Африку и другие регионы, нуждающиеся в продовольствии.

Зерновая сделка действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года. После Россия отказалась продлевать договоренности из-за разногласий.