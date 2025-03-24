Вэнс рассказал о «безразличии» Трампа относительно позиции Европы по Гренландии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президенту Дональду Трампу «безразлично», что европейцы «кричат» Вашингтону относительно планов присоединения Гренландии. Его слова приводит Fox News.

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Вэнс заявил, что Дания, которой принадлежит Гренландия, «не делает свою работу» и «не выглядит хорошим союзником».

«Надо спрашивать себя, как нам решать эту проблему в интересах национальной безопасности. Если это означает, что у нас должен быть больший территориальный интерес в Гренландии — это то, что президент Трамп планирует делать. Потому что ему безразлично, что нам кричат европейцы — ему прежде всего важно, что в интересах американских граждан», — сказал он.

13 марта газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в администрации Белого дома, писала, что президент США Дональд Трамп рассматривает территориальную экспансию как ключевой элемент своего политического наследия и продолжает активно продвигать эту идею, несмотря на сопротивление со стороны других стран. Издание отмечает, что администрация Белого дома не исключает военные сценарии для приобретения Гренландии.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти.