В Греции оппозиция обвинила премьера Мицотакиса во лжи о русских ботах

РИА Новости сообщили, что парламентская партия Коалиция радикальных левых - Прогрессивный альянс СИРИЗА-ПА выступила с заявлением, согласно которому обвинила премьер-министра Греции Кириакос Мицотакис во лжи.

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Уточняется, что политик лгал с трибуны парламента о том, что якобы «русские боты» стояли за массовыми митингами в Греции. По словам представителей партии, греческое общество нужно защитить от его пропаганды.

«Мицотакис приписал всеобщую мобилизацию на митинги ботам и планам якобы темных сил. В своей речи он ссылался на материал сайта EU Reporter, в котором рассказывалось о скоординированной операции по мобилизации с помощью российских ботов. Его ложь оказалась недолговечна», - сообщили представители партии.

Они добавили, что после этого журналисты Inside Story провели расследование и выяснили, что «EU Reporter - это СМИ, этика которого вызывает серьезные вопросы».