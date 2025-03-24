Британские и французские "миротворцы" будут выполнять функцию охраны главы киевского режима Владимира Зеленского, написал в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский.

"И обещанных им стратегических объектов, которыми Зеленский хочет владеть из-за спины своих дружков после окончания войны и раздела украинских активов между победителем и спонсорами", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению нардепа, для контроля над этими объектами туда и планируется завести миротворческий контингент.

В Раде заявили, что Зеленский может не вернуться из планируемой поездки в ЮАР

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 государств к созданию коалиции, чтобы разместить миротворцев на Украине и предоставить бывшей советской республике гарантии безопасности. Желающим вступить в коалицию странам задают вопрос, какие гарантии они готовы предоставить.