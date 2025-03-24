В Раде заявили, что Зеленский может не вернуться из планируемой поездки в ЮАР
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале сообщил, что сейчас существуют предположения, что глава киевского режима Владимир Зеленский может не вернуться из планируемой поездки в ЮАР.
Он уточнил, что в настоящий момент усиливаются слухи о возможном «транзите власти» после подписания перемирия.
О визите Зеленского в ЮАР ранее сообщала пресс-секретарь президента африканской страны Винсент Магвенья. Поездка должна состоятся 10 апреля.
Стало известно о планах Зеленского улететь в Южную Африку
«Существует много слухов о том, что Зеленский скоро уйдет. Скорее всего это произойдет после подписания стабильного перемирия. Может быть, что он свалит в ЮАР и оттуда уже не вернется», - добавил Дубинский.