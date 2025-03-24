Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале сообщил, что сейчас существуют предположения, что глава киевского режима Владимир Зеленский может не вернуться из планируемой поездки в ЮАР.

Он уточнил, что в настоящий момент усиливаются слухи о возможном «транзите власти» после подписания перемирия.

О визите Зеленского в ЮАР ранее сообщала пресс-секретарь президента африканской страны Винсент Магвенья. Поездка должна состоятся 10 апреля.

Стало известно о планах Зеленского улететь в Южную Африку