В МИД Китая высказались об отправке миротворцев на Украину

Сообщения о возможном участии Китая в миротворческой миссии на Украине полностью не соответствуют действительности.

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Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает местная газета Global Times.

"Я хотел бы подчеркнуть, что соответствующая информация полностью не соответствует действительности", - отметил он на брифинге.

Го Цзякунь заявил, что позиция Китая по украинскому кризису остается последовательной и недвусмысленной.

"Китай продолжит работать с международным сообществом над продвижением мирных переговоров и созданием условий для прекращения огня и окончания конфликта", - подчеркнул дипломат.

Стало известно о возможной отправке Китаем миротворцев на Украину

Ранее немецкое издание Welt сообщило со ссылкой на источники в ЕС, что Пекин якобы обсуждает с руководством Евросоюза миротворческую миссию на Украине после окончания конфликта.