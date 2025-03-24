В МИД Китая высказались об отправке миротворцев на Украину

В МИД Китая опровергли информацию об участии в миротворческих силах на Украине
Сообщения о возможном участии Китая в миротворческой миссии на Украине полностью не соответствуют действительности.
Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает местная газета Global Times.
"Я хотел бы подчеркнуть, что соответствующая информация полностью не соответствует действительности", - отметил он на брифинге.
Го Цзякунь заявил, что позиция Китая по украинскому кризису остается последовательной и недвусмысленной.
"Китай продолжит работать с международным сообществом над продвижением мирных переговоров и созданием условий для прекращения огня и окончания конфликта", - подчеркнул дипломат.
Стало известно о возможной отправке Китаем миротворцев на Украину
Ранее немецкое издание Welt сообщило со ссылкой на источники в ЕС, что Пекин якобы обсуждает с руководством Евросоюза миротворческую миссию на Украине после окончания конфликта.