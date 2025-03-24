Поддержка Украины до победы была очевидной ложью. Об этом заявил член британской палаты лордов Роберт Скидельски в видео на YouTube.

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Он призвал использовать политику мира, а не войны. В ином случае, как заметил лорд, есть риск опасной эскалации конфликта на Украине.

«В последние годы в каждом официальном заявлении говорили, что будут поддерживать Украину до победы. Это очевидная ложь, они никогда не победят», — процитировало его РИА Новости.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз указал на лицемерие Запада. По его мнению, Европа знала, что Украина никогда не победит.