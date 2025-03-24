Названо неожиданное последствие политики Трампа в отношении России

Ряд союзников США в Европе и Азии задумались о создании собственного ядерного оружия из-за политики президента Дональда Трампа и, в том числе его подхода в отношениях с Россией.

Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«Консенсус великих держав по поводу нераспространения действительно расшатывается. (...) Феномен Трампа предоставил мощный стимул для озвучивания мнений в странах-союзницах США, которые заключаются в том, что обладание ядерным оружием в корне решит проблему ненадежности Америки», — приводит издание слова экспертов.

В частности, речь идет о таких странах как Германия, Южная Корея и Япония. Уточняется, что каждая из трех стран способна создать ядерную бомбу в относительно быстрые сроки. Однако в случае Берлина и Токио дискуссия ведется в максимально узких кругах, так как страны опасаются своей будущей репутации в случае создания такого оружия из-за фактора итогов Второй мировой войны.

В США оценили планы Трампа пересмотреть роль НАТО

12 октября прошлого года премьер-министр Японии Сигэру Исиба во время дебатов глав политических партий вспомнил об атомных бомбардировках городов Хиросимы и Нагасаки. В то же время, отвечая на вопрос о ядерном сдерживании и идее о возможности совместного использования ядерного оружия, глава правительства отметил, что следует провести обсуждения относительно того, как «совместить меры сдерживания и отказ от ядерного оружия».