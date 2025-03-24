Новый премьер Канады попросил распустить парламент и назначить досрочные выборы

Новый премьер-министр Канады Марк Карни обратился к генерал-губернатору страны Мэри Саймон с просьбой распустить парламент и провести досрочные выборы 28 апреля.

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"Я только что попросил генерал-губернатора распустить парламент и назначить выборы на 28 апреля", - написал Карни в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в РФ).

Он отметил, что планирует "построить самую сильную экономику" в "Группе семи" (G7), а также разобраться с тарифами, которые ввел президент США Дональд Трамп.

По данным опросов, Либеральная партия под руководством Карни незначительно лидирует с 37,8 процента поддержки избирателей. Ее основные конкуренты - консерваторы во главе с Пьером Пуальевром - обладают 37,2 процента голосов избирателей.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел тарифы на товары из Канады, заявив, что она сможет избавиться от пошлин, только став 51-м штатом США. Он также назвал попытки канадских властей ввести ответные пошлины "оскорбительной угрозой".