Европа недостаточно сильна для оказания поддержки Украине, сообщает Welt.

"Европе не хватает сил, чтобы поспешить на помощь Украине, не говоря уже о желании" — поделились своей точкой зрения авторы публикации.

В материале речь идет о том, что Европейский союз обманывал себя, когда думал, что способен действовать на равных с Соединенными Штатами. Одного перевооружения мало, Евросоюз должен в срочном порядке стать субъектом внешней политики, отмечается в статье.

По мнению обозревателей издания, Украина находится в невыгодном положении, поскольку нет никаких оснований предполагать, что американская сторона вообще будет учитывать обеспокоенности Киева во время дальнейших переговоров.

В Германии захотели назло США поддержать конфликт на Украине

Ранее агентство DPA сообщало, что лидеры стран Европейского союза договорились серьезно увеличить расходы на оборону до 2030 года, в ближайшие четыре года планируется выделить 800 млрд евро на эти цели.