Российского переговорщика с США назвали «красной тряпкой» для Украины

Участник российской делегации на переговорах с США в Эр-Рияде советник директора ФСБ Сергей Беседа является «красной тряпкой» для Украины. Такое мнение высказал немецкий журналист Кристоф Ваннер, слова которого приводит Telegram-канал Пул N3.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о том, что советник директора ФСБ Сергей Беседа и глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин возглавят российскую экспертную делегацию на переговорах в Эр-Рияде. При этом в Кремле отметили, что президент России Владимир Путин лично подобрал кандидатуры участников переговоров.

«Сегодня Сергей Беседа является одним из переговорщиков со стороны России в Саудовской Аравии. Он как красная тряпка для Украины, особенно для украинских спецслужб. Глава украинской разведки Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что это только создаст проблемы для Украины», - констатировал Кристоф Ваннер.

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц пояснил ранее, что в Эр-Рияде будет обсуждаться вопрос прекращения боевых действий в акватории Черного моря и возобновление по нему торговых перевозок.