Журналистов, приехавших на переговоры РФ и США, попросили уйти

Саудовская служба государственной безопасности потребовала от журналистов покинуть место проведения встречи делегаций России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«Сотрудники Службы госбезопасности Саудовской Аравии попросили журналистов покинуть территорию гостиницы The Ritz-Carlton», — передает корреспондент агентства.

Он добавил, что Сообщается, что переговоры между представителями России и США в Эр-Рияде, пройдут в закрытом формате.