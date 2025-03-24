На Украине сделали новое заявление о сделке по ресурсам с США

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что власти США разрабатывают соглашение о доступе к украинским ресурсам без участия Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

США и Украина 11 марта согласовали сделку по полезным ископаемым на уровне министерств финансов. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что страны условились заключить сделку «как можно быстрее».

Как утверждает Гончаренко*, первоначально планировалось, что США и Украина подпишут меморандум по редкоземельным металлам, который станет основой для детального договора «со всеми условиями и четким распределением» средств.

Однако в итоге от идеи меморандума решили отказаться, заявил депутат. По его словам, стороны сразу подпишут договор «на 40 страниц», который сейчас разрабатывается Минфином США.

«Украинская сторона пока договор не видела и к разработке не приобщена», - подчеркнул депутат.

В феврале появилась информация, что Киев согласовал с Вашингтоном условия сделки по украинским ресурсам. Рамочное соглашение должно было быть подписано на встрече президента США Дональда Трампа с Зеленским 28 февраля, но из-за их конфликта подписание сорвалось.

Трамп анонсировал скорое подписание соглашения по полезным ископаемым с Украиной

СМИ сообщали, что в тексте соглашения Украины и США отсутствуют четкие гарантии безопасности для Киева. По данным Financial Times, версия соглашения, датированная 24 февраля, предусматривала создание фонда, в который Украина будет вносить 50 процентов доходов от «будущей монетизации» минеральных ресурсов, включая нефть и газ. Этот фонд, в свою очередь, будет инвестировать в проекты на Украине. Сделка не должна была распространиться на ресурсы, которые уже добывают «Нафтогаз» и «Укрнафта».

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.