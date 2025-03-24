В год 50-летия проведения совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, завершившего Хельсинский процесс, в год 50-летия подписания заключительного акта, который, как казалось, принес мир и безопасность, все продается забвению. Об этом в интервью «Свободной Прессе» сказал эксперт Фонда национальной и международной безопасности, историк спецслужб Олег Хлобустов.

Так, 19 марта президент Финляндии Александр Стубб посетовал на итоги мирного договора, который был подписан в Москве по результатам так называемой Зимней, Советско-финляндской войны 1939-1940 годов и выступил против «финляндизации» Украины.

«Советский Союз в октябре-ноябре 1939 года вел переговоры с Финляндией, предлагая ей территорию в 10 раз превосходящую ту, которую СССР намеревался приобрести. Речь идет о Карельском перешейке, то есть удалении государственной границы от Ленинграда, поскольку на тот период времени она проходила по реке Сестре — 40 километров от Дворцовой площади. Как раз вдоль Сестры начиналась линия Маннергейма», — напомнил собеседник издания.

По его словам, до сих пор архивами Великобритании и Франции не рассекречены те увещевания, которые давались Финляндии — боеприпасы, вооружения, добровольцы. При этом и Лондон, и Париж в тот момент находились в состоянии войны с Германией, которая выступала союзником Финляндии и обязалась ей помогать в случае возникновения вооруженного конфликта.

«Почему-то Стубб не сказал, что сам по себе конфликт начался после того, как финская артиллерия обстреляла деревню Майнила, и советское военное командование приняло решение ответить на провокацию. Война была тяжела, затяжная, и только после того, как войска СССР вышли на оперативный простор, финское руководство выступило сначала с предложением о заключении перемирия, а 14 марта 1940 года подписало договор по итогу войны. Линия госграницы была отодвинута более чем на 80 километров от Ленинграда. Это сыграло свою очень важную роль как раз при осаде города, когда финские войска находились на севере и участвовали в этих акциях», — указал Хлобустов.

К слову, в 1944 году Советский Союз восстановил те границы, которые были согласованы с Финляндией по договору 1940-го. Стубб, кстати, умалчивает, что война 1941-1944 годов в его стране называется «войной продолжения», то есть реваншем. Он не говорит о том, что на начальный период военных действий — до октября 1941 года — Финляндия оккупировала три четверти территории Карело-Финской ССР, захватила город Петрозаводск. В 2023 году Верховный суд Республики Карелия установил, что оккупационный режим, который установила военная администрация Финляндии на территории Карелии — режим геноцида советских граждан.

«Как мы помним, экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель говорил о том, что победа Украины должна быть добыта на полях сражений. Именно этот принцип лежал в истории всех войн, всех межгосударственных отношений, по крайней мере, до конца 20 века. И когда возлагались надежды на военный успех ВСУ, это не вызывало никакого возражения. Но когда стало ясно, что победу одерживает Российская Федерация на полях сражения, как это было с Финляндией в 1940 году, стали придумывать оправдания», — пояснил историк.

Важно напомнить, что для обеспечения победы на поле боя в Финляндии в 1943 году была развернута германская армия Лапландия. Когда Советский Союз принял предложение о капитуляции Финляндии, единственным требованием было интернирование этой самой армии. И тогда недавний союзник показал Финляндии, что он из себя представляет, начав боевые действия с прорывами в Норвегию, и финны понесли очень тяжелые потери, поскольку применялась стратегия выжженной земли.

«Наверное, самое удручающее, что на сегодня вот происходит, это то, что в год 50-летия проведения совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, завершившего так называемый Хельсинский процесс, в год 50-летия подписания заключительного акта, который, как казалось, принес мир и безопасность, все продается забвению. ОБСЕ сегодня проводит политику прямо противоположную всему тому, что было предусмотрено в этом акте, и что предполагалось для развития межгосударственных отношений», — уточнил Хлобустов.

Он подчеркнул, что еще в 1954 года Советский Союз обратился и к руководству НАТО, и к руководству Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции с предложением рассмотреть вопрос о том, что если главной целью Альянса является обеспечение безопасности и недопущение войн на европейском континенте. В этом случае СССР готов присоединиться. Полтора месяца НАТО думало и накануне отмечаемого в Европе 8 мая дня завершения Второй мировой войны ответила: «мы не для того дружим, чтобы Советский Союз вступал в нашу организацию».