Маск ответил на заявление об «ударившем в спину» Украину Трампе

Основатель Tesla, SpaceX и глава Департамента эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск заявил, что Америка не предавала Украину, а, наоборот, сделала выбор в ее пользу. Об этом он написал в соцсети X.

Маск отреагировал на пост экономиста Ноа Смита с критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Смит заявил, что Трамп «принял очень глупое решение, нанеся Украине удар в спину».

«Мы оглянемся назад через несколько лет и поймем, что мир был правильным выбором для Украины и Америки. Запомните мои слова», - написал Маск в комментариях к посту Смита.

Ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф рассказал в интервью Такеру Карлсону, что РФ и США ведут «очень позитивное» обсуждение вопроса новых российских регионов. Уиткофф заявил, что эти регионы - русскоязычные, там прошли референдумы, и большинство населения хочет быть под властью РФ.

Также Уиткофф заявил, что Владимир Зеленский «в значительной степени» понимает, что Украина не станет членом НАТО. Спецпосланник Трампа допустил, что соглашение о перемирии в Черном море может вступить в силу уже на этой неделе. Он указал, что встреча президентов России и США может произойти в ближайшие месяцы.