Польша, Румыния и Венгрия претендуют на получение части Западной Украины, заявил политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов. По его словам, которые приводит LIFE.ru, они могут попытаться захватить территории в случае, если Украину «будет не спасти».

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Как отметил эксперт, эти претензии небезосновательны. Так, Румыния претендует на Черновицкую область (северную Буковину), где численность румынского и молдавского населения в регионе составляет около 20%. В Закарпатской области жителям «раздают» паспорта Венгрии, поскольку там проживает около 13% венгров.

Родионов также отмечает, что польские реваншисты требуют вернуть всю территорию, некогда принадлежавшую Польше, — это вся Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская и Ровненская области. Вместе с этим политолог напомнил, что Польша не хочет иметь общих границ с Россией.

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Ранее начальник Генерального штаба Войска польского генерал Веслав Кукула заявил, что Европа готовит несколько разных вариантов международной операции на территории Украины. Он подчеркнул, что подробности составляемых планов пока не разглашаются. По словам генерала, главным двигателем процесса будет ход мирных переговоров.