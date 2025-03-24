Страны ЕС предупредили трансгендеров* о рисках поездок в США

Финляндия, Дания и Германия скорректировали свои рекомендации по визитам в США для трансгендерных* граждан на фоне политики администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios.

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После вступления в должность президента Трамп подписал указ, согласно которому власти США теперь признают только два пола - мужской и женский. Трамп прекратил все программы «разнообразия, равенства и инклюзивности» в федеральном правительстве и отменил директиву, направленную против дискриминации по признаку гендерной идентичности.

Как отмечает Axios, новые рекомендации европейских стран связаны с этим указом. После вступления указа в силу граждане нескольких стран были задержаны иммиграционными властями США из-за проблем, касающихся указанного в документах пола.

«Если в вашем паспорте указан пол X или вы сменили пол, рекомендуется обратиться в посольство США до поездки за инструкциями о дальнейших действиях», - предупредили своих граждан в МИД Дании.

В МИД Финляндии прямо сослались на указ Трампа, заявив, что если пол, указанный в паспорте путешественника, не соответствует полу, указанному при рождении, власти США могут отклонить заявку на визу.

Немецкие дипломаты заявили, что путешественники, направляющиеся в США, должны указывать в заявлениях только мужской или женский пол. Немцам с отметкой X в графе пол и людям, чей пол не соответствует полу при рождении, рекомендовали заранее уточнить у властей США требования к въезду.

Указ Трампа ввел требования, чтобы выдаваемые правительством США удостоверения личности, в том числе визы, «точно отражали пол владельца».

В феврале Трамп также подписал указ, запрещающий трансгендерным* спортсменам участвовать в одних соревнованиях с женщинами. Действие указа распространяется на школьные, университетские и любительские состязания. Учебные заведения, которые проигнорируют указ, будут лишены федерального финансирования.

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