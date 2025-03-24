Эксперт указал на тревожный знак для Эрдогана

Президент Реджеп Эрдоган в Турции — это парламент, правительство, армия, МВД. Поэтому инициатива в его руках. Однако то, что народ на последних парламентских выборах выступил против лидера — тревожный сигнал, сказал в интервью «Свободной Прессе» эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог Станислав Тарасов.

Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу арестован по обвинениям в незаконном получении персональных данных, получении взяток, нарушениях при проведении тендеров. В соответствии со статьей 127 Конституции и статьей 47 Закона о муниципалитетах Турции он был временно отстранен МВД от исполнения своих обязанностей.

Глава Минюста страны Йылмаз Тунч призвал не преподносить судебный процесс против Имамоглу как политическое дело. Министр попросил «проявить доверие» к судебной системе и ожидать завершения процесса «во всех его аспектах», а к комментариям и оценкам относиться сдержанно.

Тарасов напомнил, что президентские выборы в Турции должны состояться лишь в 2028 году. У Эрдогана сегодня устойчивое правительство и парламент. Возникает вопрос, а почему в 2025-м вдруг заговорили о досрочных выборах.

«Вероятно, оппозиция готовила какое-то выступление, и президент сыграл на опережение. Народно-республиканская партия стала собирать съезд, где должны были выдвинуть официально кандидатуру Имамоглу. И вот за два дня до этого события ему предъявили обвинение…. Тем самым провоцировали эти выходы на улицы муниципалитета. Но заметьте, что телеграф, почту или вокзал они не берут. У них нет сил», — отметил эксперт.

Эрдоган заявил, что турецкая оппозиция пытается оказать давление на правосудие

Кроме этого, произошла определенная дезориентация во внешней политике. Эрдоган на днях связался с американским коллегой Дональдом Трампом, что было очень важно, поскольку в последнее время СМИ писали о критической ситуации в отношениях между президентом Турции и Западом.

«Есть провалы во внешней политике на северном направлении. Они убрали Башара Асада в Сирии, разбудили курдов, а этот вопрос США лоббируют…. Дело в том, что Эрдогану чтобы баллотировать на следующий срок, нужно принять поправку в Конституцию, поскольку сейчас он не имеет права этого сделать. Да, можно референдумом, но это опасно потому, что Эрдоган проиграл на муниципальных выборах и общественное мнение против него. С оппозицией не договорились. Единственные, кто могли бы поддержать Эрдогана — курды…. Не успели договориться, произошел фальстарт. При этом у президента — парламент, правительство, армия, МВД — инициатива в его руках. Но то, что вся Турция выступила против него — это тревожный сигнал, что он надоел. Нужно проводить какие-то внутренние преобразования», — уточнил эксперт.

Собеседник «СП» подчеркнул, что Россия в некотором смысле поставила плечо. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение Эрдогана и после этих волнений сможет совершить визит в Турцию. США заняли нейтральную позицию. Хотя Джо Байден до этого открыто говорил, что готов убрать Эрдогана, а спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сказал, что турецкий лидер остается хорошим другом и партнером.

«Поэтому Эрдоган довольно смело себя ведет, выступает. Телеканалы особо эти протесты не показывают, только западные. А президент говорит: смотрите, жулики, вы же коррупционеры, какая политика? Если вы хотите политики, давайте демократическую процедуру. Давайте начнем с выборов. А они когда? В 28-м году, а сейчас 25-й, какие вопросы? При этом вопросы у турецкого народа к Эрдогану очевидно есть», — заключил Тарасов.

Массовые акции протеста и манифестации запрещены до 25 марта по распоряжению властей в Стамбуле, Анкаре, Измире. Несмотря на это, в этих городах с 19 числа каждый вечер проходят митинги оппозиции при повышенных мерах безопасности.

Ранее власти Турции опровергли сообщения о том, что все дороги в Стамбул перекрыты полицией. В городе продолжаются беспорядки после ареста Имамоглу.