Владимиру Зеленскому нужно как можно скорее соглашаться на мир с Россией, так как «время не на его стороне». Такое мнение высказал бывший полковник американской армии Дэниел Дэвис, пишет РИА Новости.

По его словам, возможность заключить мир все еще есть и, если бы Россия хотела вести полномасштабную войну, то она бы уже давно уничтожила Украину.

«Сделку надо заключать сейчас, пока не поздно», - уверен Дэниел Дэвис.

Военный аналитик обратил внимание на то, что Владимир Зеленский продолжает отрицать территориальные уступки, и предупредил его о возможных проблемах.

«Даже если он согласится, никто не может ему гарантировать, что он переживет это. У Москвы также есть вопрос по легитимности Зеленского. Время явно не на его стороне», - уверен эксперт.

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Срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года.

При этом президент США Дональд Трамп заявил о необходимости выборов на Украине, так как рейтинг одобрения Зеленского составляет всего четыре процента.

В свою очередь президент России Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости мирных переговоров по Украине. В декабре 2024 года он отмечал, что согласен проводить их даже с Зеленским.