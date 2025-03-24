Украине необходимо скорее прийти к мировому соглашению с РФ. Однако, если это произойдет, президент страны Владимир Зеленский может этого не пережить.

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Об этом заявил экс-полковник армии США Дэниел Дэвис.

— Зеленский продолжает отрицать территориальные уступки, намекая, что они попытаются вернуть их в дальнейшем. Но даже если он согласится, никто не может ему гарантировать, что он переживет это, — рассказал он на своем YouTube-канале.

Также экс-полковник добавил, что если бы Москва планировала провести полноценное сражение, то уже «сравняла бы Киев с землей».

Как отмечал ранее госсекретарь США Марко Рубио, Украине придется уступить России территории вне зависимости от того, каким будет мирное соглашение. При этом в будущих переговорах по украинскому кризису Москве тоже придется определить, что она «готова уступить».

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Российский военный корреспондент Александр Коц раскритиковал совместное предложение США и Украины о прекращении боевых действий на 30 дней, напомнив, что Киев неоднократно призывал к мирному соглашению после неудач на фронте.