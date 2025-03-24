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Командиры бригад ВСУ присваивают собранные волонтерами деньги

Командиры бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области присваивают средства, собранные волонтерами. Об этом сообщает ТАСС.

Украинские волонтеры продолжают собирать деньги на "нужды" подразделений, якобы участвующих в боевых действиях в суджанском приграничье.

Однако собранные средства фактически делятся между узким кругом лиц из командного состава украинских бригад.

Над регионами России за ночь сбили 28 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за ночь сбили 28 беспилотников ВСУ над регионами России, из них 12 аппаратов уничтожили в Брянской области. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов, включая 12 над Брянской и Ростовской областями.

Также были сбиты 2 БПЛА над Крымом и по 1 БПЛА над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.

В госпитале "Ахмата" разработали уникальный метод восстановления бойцов "Потока"

Медики из передового госпиталя спецназа "Ахмат" МО РФ разработали уникальный метод лечения бойцов, участвовавших в операции "Поток" по заходу российских войск в тыл группировки ВСУ в Судже. Об этом сообщает ТАСС.

Медик с позывным Совесть отметил, что таких сложных ситуаций, когда поражение организма происходит от нескольких факторов, не было в медицинской практике раньше.

Он добавил, что метод является уникальным.

Мошенники стали использовать систему умного дома для своих целей

Мошенники могут взламывать систему умного дома для создания единой сети, зараженной вредоносным программным обеспечением (ПО), для добычи криптовалюты. Об этом сообщает ТАСС.

В МВД пояснили, что аферисты создают на устройствах ботнет, который может использоваться для DDoS-атак или слежки с помощью камер видеонаблюдения.

В ведомстве советуют при выборе системы умного дома ориентироваться на компании-лидеры рынка и уделять внимание безопасности, включая сложные пароли и регулярные обновления.

Жертвами действий Израиля в Газе за сутки стали свыше 50 человек

По меньшей мере 51 палестинец погиб в минувшее воскресенье в результате действий израильской армии в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

По данным телеканала Al Jazeera, военные наносили удары с воздуха, совершали артиллерийские обстрелы и вели огонь на поражение из стрелкового оружия.

Вечером ВВС Израиля подвергли бомбардировке медицинский комплекс "Насер" в городе Хан-Юнис, в результате чего были убиты пять человек, включая члена политбюро ХАМАС.