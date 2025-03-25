Многие западные политики хотят и дальше поддерживать Украину деньгами и оружием, запугивая население мнимой российской угрозой, не желая признавать новую реальность. Такое мнение выразил американский полковник в отставке Дэниел Дэвис.

«Россия с 2015 года выступала за мир: Минские соглашения, в 2021 предлагали заключить договор чтобы избежать конфликта, стамбульская сделка. Каждый раз Россия пытается завершить конфликт. А на Западе говорят не обращать внимание на это, и вообще [президент РФ Владимир] Путин хочет захватить как можно больше территорий. Если бы на Западе была политическая воля, конфликт был бы предотвращен», — сказал аналитик.

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Он подчеркнул, что затягивание переговоров Москвы и Киева приведет Украину к пропасти. По словам Дэвиса, украинская армия в таком случае «будет стерта в порошок».

Ранее Дэвис заявил, что Украине следует как можно скорее соглашаться на мир. Дэвис подчеркнул, что если бы Россия хотела вести полноценные боевые действия, она бы «сравняла Киев с землей».