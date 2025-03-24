Сербию не дождутся ни НАТО ни ОДКБ

Московский Комсомолец

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что его страна не вступит ни в один из военных блоков. Слова политика приводит РИА Новости. 

Сербию не дождутся ни НАТО ни ОДКБ
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Таким образом, Вулин отверг возможность того, что Сербия станет членом НАТО или ОДКБ

Как сказал сербский политик, Сербия будет придерживаться политики военного нейтралитета, и будет сама обеспечивать свою безопасность, добавив, что это - самый тяжелый, но и самый честный путь. 

Ранее "МК" сообщил, что Мерц хочет возродить в Германии "Четвертый Рейх". 

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