Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что его страна не вступит ни в один из военных блоков. Слова политика приводит РИА Новости.

Таким образом, Вулин отверг возможность того, что Сербия станет членом НАТО или ОДКБ.

Как сказал сербский политик, Сербия будет придерживаться политики военного нейтралитета, и будет сама обеспечивать свою безопасность, добавив, что это - самый тяжелый, но и самый честный путь.

Ранее "МК" сообщил, что Мерц хочет возродить в Германии "Четвертый Рейх".