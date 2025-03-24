Трамп раскритиковал свой президентский портрет

Президент США Дональд Трамп считает, что в законодательном собрании штата Колорадо намеренно выставили его крайне неудачный портрет.

"Никто не любит свои неудачные фотографии или портреты, но тот, который был выставлен губернатором в Капитолии штата Колорадо, был целенаправленно искажен настолько, что я, возможно, никогда такого раньше не видел", - отметил американский лидер в сообщении, опубликованном в воскресенье в социальной сети Truth Social. "Эта художница ранее написала портрет [44-го] президента [США Барака] Обамы, и он смотрится отлично, но мой [портрет] действительно худший", - добавил он.

Трамп подчеркнул, что "предпочел бы, чтобы портрета не было". По его словам, "многие люди из Колорадо" направили жалобы властям, поскольку посчитали картину неудачной.

Губернатором штата Колорадо является Джаред Полис. Он представляет Демократическую партию. Трамп в Truth Social назвал Полиса "радикально левым губернатором" и подчеркнул, что тот не принимает решительных мер по борьбе с преступностью.

В зданиях законодательных собраний американских штатов обычно размещают портреты президентов США.