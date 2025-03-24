Telegraph: Британия поторопилась с планами по отправке миротворцев на Украину
Британские военные выразили мнение, что премьер страны Кир Стармер поторопился с заявлениями об отправке на Украину миротворцев так называемой «коалиции желающих».
«Стармер поторопился с разговорами о высадке войск..., не поняв, о чём говорит...», — пишет The Telegraph.
В газете отметили, что данные планы политика являются политическим театром, и никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Ранее сообщалось, что Британия ускорит формирование «миротворческих сил» для Украины.
Позже лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок выступила против отправки войск Британии на Украину.