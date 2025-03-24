Британия поторопилась с планами по отправке миротворцев на Украину

Британские военные выразили мнение, что премьер страны Кир Стармер поторопился с заявлениями об отправке на Украину миротворцев так называемой «коалиции желающих».

«Стармер поторопился с разговорами о высадке войск..., не поняв, о чём говорит...», — пишет The Telegraph.

В газете отметили, что данные планы политика являются политическим театром, и никто не имеет представления о деталях подобной миссии.

Ранее сообщалось, что Британия ускорит формирование «миротворческих сил» для Украины.

Позже лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок выступила против отправки войск Британии на Украину.