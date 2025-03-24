Вулин: протестов не было бы, если бы Сербия ввела санкции и признала Косово

Вице-премьер Сербии Александр Вулин выразил уверенность, что протестов в Белграде не было бы, если бы Сербия ввела санкции против России и признала самопровозглашенное Косово.

«Если бы мы ввели санкции в отношении России, признали независимость Косово и отказались от поддержки Республики Сербской БиГ, никаких протестов бы не было», — передаёт его слова РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что Сербия этого не сделает, «какой бы ни была цена».

Между тем Вулин также отметил, что в ближайшие дни протесты в Сербии станут более радикальными.

Кроме того, он заявил, что среди протестующих в Сербии нет никого, кто выступал бы за диалог.