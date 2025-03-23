Турецкая газета dikGAZETE назвала путь завершения конфликта на Украине. По мнению автора статьи, дорога к миру лежит через Днепр, украинская армия должна отойти к западу от реки.

В публикации отмечается, что между украинскими и российскими территориями должна быть создана буферная зона. Территориальные вопросы журналист считает решенными и призывает Киев, Лондон и Брюссель «посмотреть правде в глаза».

Издание также обратило внимание на попытки Украины атаковать станцию «Турецкого потока» в Краснодарском крае.

«С 2014 года в киевской администрации сменилось много имен, но единственное, что осталось неизменным, — это агрессия», — говорится в статье.

Кроме того, членство Украины в НАТО и Европейском союзе не должно становиться разменной монетой в мирных переговорах, уверен автор материала.

Уолтц сделал заявление о мире на Украине

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что конфликт на Украине близок к достижению мира как никогда ранее. Стороны в ближайшее время, по его словам, планируют обсудить прекращение огня на Черном море и восстановить торговые пути.