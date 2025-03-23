Заявления некоторых политиков из стран Запада о желании "уничтожить Россию" немыслимы, а все попытки добиться этого приведут к катастрофе.

С такой оценкой выступил специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим.

"Многие [западные] страны заявили, что собираются уничтожить Россию. Это немыслимо. Эти попытки обернулись бы катастрофой. <...> Россия является фактором стабильности для мира и Европы", - сказал он в интервью бразильской газете Folha de S. Paulo.

Помощник президента добавил, что странам ЕС рано или поздно придется отказаться от навязчивой идеи об угрозах безопасности международному сообществу со стороны России, поскольку это не соответствует действительности. "Когда я слышу заявления о том, что у России есть стремление к экспансии на уровне ДНК, я задумываюсь: разве не Наполеон [Бонапарт] вторгся в Россию в 1812 году? Или все было наоборот?" - отметил дипломат, вспомнив о событиях Отечественной войны 1812 года, окончившейся разгромом французской армии и победой Российской империи.

В 2024 году президент РФ Владимир Путин уже подчеркивал, что западные оппоненты России пытались разрушить ее изнутри, но у них ничего не получилось, а результат антироссийских санкций оказался обратным ожидаемому.