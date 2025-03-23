Арестованный мэр Стамбула получил многомиллионную поддержку на праймериз оппозиции

Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз основной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции по утверждению кандидата на участие в вероятных досрочных президентских выборах, заявил лидер партии Озгюр Озель. Об этом сообщает РИА Новости.

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Он подчеркнул, что свои голоса отдали 14,85 млн человек. Из них за мэра Турции проголосовали 1,653 млн членов партии.

По словам Озеля, «результаты праймериз поставили под сомнение легитимность Эрдогана» и «сделали досрочные выборы неизбежными».

До этого оппозиционный мэр Анкары Мансур Яваш призвал к проведению досрочных президентских выборов в Турции на фоне ситуации с арестом градоначальника Стамбула Экрема Имамоглу.

19 марта в Турции задержали мэра Стамбула, одного из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии (РНП). Политика обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористами.

Сам Имамоглу все обвинения, в том числе в связях с террористами, отрицает. После его задержания в Турции начались массовые акции протеста, к 22 марта по всей стране задержали более 300 митингующих.