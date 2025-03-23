Зеленский сделал заявление о работе Украины на переговорах в Саудовской Аравии

Зеленский оценил работу Украины на переговорах в Саудовской Аравии
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход переговоров в Саудовской Аравии.
Об этом он высказался в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
«Разговор достаточно полезный, работа делегации продолжается», — сказал он.
Украина отказалась комментировать итоги переговоров с США в Эр-Рияде
Ранее в Эр-Рияде состоялась встреча украинской и американской делегаций. По словам главы Минобороны Украины Рустема Умерова, на встрече планировалось проработать «ряд сложных технических вопросов». В состав украинской делегации вошли эксперты по энергетике и представитель военно-морских и военно-воздушных сил.