Зеленский сделал заявление о работе Украины на переговорах в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход переговоров в Саудовской Аравии.

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Об этом он высказался в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Разговор достаточно полезный, работа делегации продолжается», — сказал он.

Украина отказалась комментировать итоги переговоров с США в Эр-Рияде

Ранее в Эр-Рияде состоялась встреча украинской и американской делегаций. По словам главы Минобороны Украины Рустема Умерова, на встрече планировалось проработать «ряд сложных технических вопросов». В состав украинской делегации вошли эксперты по энергетике и представитель военно-морских и военно-воздушных сил.