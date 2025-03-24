Политик из Гренландии обвинил США в неуважении

Визит делегации США в Гренландию вызвал резкую критику местных политиков, обвинивших Вашингтон в неуважении к жителям острова. Об этом заявил председатель партии Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен в интервью изданию Sermitsiaq.

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"Американцы знают, что у нас идут переговоры и не завершены муниципальные выборы, но все равно приехали. Это демонстрация пренебрежения к гренландцам", — подчеркнул Нильсен.

Уходящий глава правительства Мюте Эгеде поддержал его, назвав визит "провокацией", направленной на дестабилизацию политического процесса. 23 марта сообщалось, что американская делегация, в которую войдет супруга вице-президента США Уша Вэнс, посетит Гренландию 27-29 марта.

Уша Вэнс побывает в Гренландии вместе с сыном. Они посетят исторические места, а также узнают о гренландском наследии. Американская делегация также планирует посетить гонки на собачьих упряжках.