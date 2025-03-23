США могут прибегнуть к боевым действиям в отношении Ирана

Соединенные Штаты могут начать вести боевые действия в отношении Ирана при определенных обстоятельствах.

Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

"Нам не надо разрешать все вопросы военным путем, но это не означает, что если нас подведут к определенной черте, мы не прибегнем к боевым действиям, мы это сделаем при определенных обстоятельствах", - сказал он в интервью телеканалу Fox News в ответ на соответствующий вопрос.

Уиткофф добавил, что позиция президента США Дональда Трампа заключается в том, что "у Ирана не должно быть [ядерной] бомбы".

"Мы не можем допустить, чтобы они начали создавать ядерный арсенал. Этого не должно произойти", - указал спецпосланник американского лидера.

7 марта Трамп написал на своей странице в Truth Social, что направил в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи послание с предложением о переговорах по ядерной программе Тегерана. Иранский лидер, комментируя это заявление американского президента, подчеркнул, что его страна не будет вести диалог с США, так как Вашингтон заботят только собственные интересы. 12 марта Хаменеи назвал слова Трампа о готовности к переговорам обманом мирового общественного мнения.