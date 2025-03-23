Премьер Канады выставил Трампу условие

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что готов начать переговоры с президентом США Дональдом Трампом по различным вопросам, но при условии, что глава американской администрации признает канадский суверенитет.

"Я вполне готов это сделать <...>, но есть условие <...>: он (Трамп - прим. ТАСС) должен признать, что Канада является суверенной страной. Он должен сказать это и принять, прежде чем мы начнем вести более широкую дискуссию", - заявил Карни журналистам.

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Трамп неоднократно выражал мнение, согласно которому многие жители Канады выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Он полагает, что такое объединение принесет Канаде экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз, которые, по утверждению Трампа, исходят, в частности, от России и Китая. Ранее Карни неоднократно заявлял, что его страна никогда и ни в какой форме не войдет в состав США.