Стало известно об угрозе госпереворота на Украине

На фоне разговоров о перемирии на Украине увеличивается вероятность совершения госпереворота ультраправыми группировками.

Об этом в беседе с aif.ru сказал политолог Василий Вакаров.

Он отметил, что неонацисты выступают против переговоров с Россией. Любые уступки со стороны Украины в ходе переговоров могут спровоцировать рост недовольства среди ультраправых.

«Но я не верю, что может произойти государственный переворот», — подчеркнул Вакаров.

По мнению политолога, для свержения власти нужен единый координационный центр, который у радикалов отсутствует. Также он сказал, что без внешней поддержки осуществить переворот на Украине нельзя.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник сказал, что режим Владимира Зеленского опасается переворота в стране.