Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен без спроса выделяла деньги Владимиру Зеленскому.

Об этом он написал в соцсети X.

Свою публикацию он сопроводил фотографией Урсулы фон дер Ляйен с ухмылкой.

«Выражение вашего лица, когда вы фактически можете управлять 450 млн человек. Без избрания. Без возможности быть привлечённой к ответственности. Без спроса, можно ли отдавать сотни миллиардов их денег производителям оружия и зависимому от них диктатору», — заявил журналист.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Зеленский разыграл драму с президентом Франции Эммануэлем Макроном ради нового чека от Парижа.

Президент США Дональд Трамп отмечал, что при бывшем американском лидере Джо Байдене Владимир Зеленский отбирал деньги у Вашингтона, как «конфеты у ребёнка».