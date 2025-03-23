Боуз: Урсула фон дер Ляйен без спроса выделяла деньги Зеленскому
Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен без спроса выделяла деньги Владимиру Зеленскому.
Об этом он написал в соцсети X.
Свою публикацию он сопроводил фотографией Урсулы фон дер Ляйен с ухмылкой.
«Выражение вашего лица, когда вы фактически можете управлять 450 млн человек. Без избрания. Без возможности быть привлечённой к ответственности. Без спроса, можно ли отдавать сотни миллиардов их денег производителям оружия и зависимому от них диктатору», — заявил журналист.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Зеленский разыграл драму с президентом Франции Эммануэлем Макроном ради нового чека от Парижа.
Президент США Дональд Трамп отмечал, что при бывшем американском лидере Джо Байдене Владимир Зеленский отбирал деньги у Вашингтона, как «конфеты у ребёнка».