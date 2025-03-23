Стало известно, когда в Канаде пройдут досрочные парламентские выборы

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о проведении досрочных парламентских выборов, которые состоятся 28 апреля. Об этом сообщает CBC.

Он подчеркнул, что попросил генерал-губернатора Канады Мэри Саймона распустить парламент и назначить проведение выборов на конец апреля. Карни подчеркнул, что предложение было принято.

14 марта бывший глава Банка Англии Марк Карни был официально приведен к присяге в качестве премьер-министра Канады.

По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, Карни попытается воспользоваться ростом антиамериканских настроений в стране для того, чтобы победить на будущих парламентских выборах. Аналитик назвал непростыми отношения нового лидера либералов Канады и президента США Дональда Трампа. Дудаков напомнил, что Карни критиковал Трампа еще в его первую декаду и даже сравнивал того с Волан-де-Мортом из «Гарри Поттера». Канадец и сейчас делает ставку на противостояние с нынешним главой США, добавил эксперт.