На Украине в здании полиции произошел взрыв

Телеграм-канал национальной полиции Украины проинформировал, что в Одесской области в результате взрыва в здании полиции пострадали несколько человек. Погибла женщина.

Другие подробности украинские правоохранители не приводят, ссылаясь на «обстоятельства». Известно, что на месте работают следователи, а «детали устанавливаются».

Ряд украинских СМИ уточнил, что инцидент произошел в городе Беляевка. Согласно одной из версий, взорвалась граната, которую принесла сама погибшая женщина.