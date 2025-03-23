Власти Великобритании захотели сократить 10 тыс. госслужащих
Правительство Соединенного Королевства намерено сократить порядка 10 тыс. государственных служащих на фоне экономических проблем, рассказала министр финансов Великобритании Рейчел Ривз. Об этом пишет Sky News.
В начале февраля британский политик Дэвид Фрост предупредил, что королевство находится на грани банкротства. Он разъяснил, что в Великобритании стремительно падает ВВП в связи с высокими ценами на топливо, неконтролируемой миграцией, а также постковидным экономическим шоком.
По словам министра, некоторые задачи, которые раньше требовали человеческого участия, сегодня могут «выполняться технологиями».
«Каждый департамент сам будет определять свои планы. Но я бы предпочла, чтобы люди работали в наших школах, больницах и полиции, а не в офисах», — пояснила Ривз.
Канцлер казначейства уточнила, что в рамках предстоящей оптимизации будут урезаны командировочные расходы сотрудников, траты на консультантов и коммуникации.
Ранее сообщалось, что в США были уволены все сотрудники Пентагона, отвечавшие за Украину; все члены наблюдательных советов военных вузов, а также 5,4 тыс служащих, находившихся на испытательном сроке.