Власти Великобритании захотели сократить 10 тыс. госслужащих

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Правительство Соединенного Королевства намерено сократить порядка 10 тыс. государственных служащих на фоне экономических проблем, рассказала министр финансов Великобритании Рейчел Ривз. Об этом пишет Sky News.

В начале февраля британский политик Дэвид Фрост предупредил, что королевство находится на грани банкротства. Он разъяснил, что в Великобритании стремительно падает ВВП в связи с высокими ценами на топливо, неконтролируемой миграцией, а также постковидным экономическим шоком.

По словам министра, некоторые задачи, которые раньше требовали человеческого участия, сегодня могут «выполняться технологиями».

«Каждый департамент сам будет определять свои планы. Но я бы предпочла, чтобы люди работали в наших школах, больницах и полиции, а не в офисах», — пояснила Ривз.

Канцлер казначейства уточнила, что в рамках предстоящей оптимизации будут урезаны командировочные расходы сотрудников, траты на консультантов и коммуникации.

Ранее сообщалось, что в США были уволены все сотрудники Пентагона, отвечавшие за Украину; все члены наблюдательных советов военных вузов, а также 5,4 тыс служащих, находившихся на испытательном сроке.