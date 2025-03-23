Уолтц сделал заявление о мире на Украине

Россия и Украина близки к достижению мира «как никогда ранее». Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.

В воскресенье Уолтц выступил в программе Face the Nation.

«Мы приближаемся, и мы ближе к миру как никогда ранее», — сказал советник Дональда Трампа по нацбезопасности.

По его словам, приближение к миру началось с момента, когда президент Трамп один на один поговорил с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Теперь созданы технические команды, они ведут непрямые переговоры с россиянами и украинцами на одной площадке.

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Уолтц также рассказал, что обсудят США и Россия в Эр-Рияде для прогресса по мирным переговорам.