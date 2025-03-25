Украинская делегация задержится в Эр-Рияде еще на день

Делегация из Украины задержится на один день в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, чтобы встретиться с представителями Соединенных Штатов. Об этом в Telegram-канале сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на источник в делегации.

© Лента.ру

По его словам, между представителями стран запланирована еще одна встреча.

В Белом доме оценили переговоры в Саудовской Аравии

Ранее в Эр-Рияде завершились самые долгие переговоры России и США. Диалог продлился более 12 часов. Сообщалось, что совместное заявление будет опубликовано 25 марта. Как отметила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс, в Эр-Рияде обсуждался мораторий на удары в Черном море.

21 марта спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты намерены провести в столице Саудовской Аравии непрямые переговоры между представителями России и Украины.