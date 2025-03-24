Для министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая вскоре покинет свою должность, нашли новую работу. С высокой долей вероятности ее кандидатуру предложат на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, что уже подтвердили в Берлине. Но это очень плохая идея.

Третья волна феминизма должна сломаться на том, что одиозных женщин-политиков, которые все провалили, теперь нельзя даже просто уволить, когда нужно изгнать с «волчьим билетом». Поэтому их отправляют на повышение.

Самый главный, хотя и не самый показательный пример – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В должности министра обороны Германии она систематически губила бундесвер и снискала себе недобрую славу среди военных аналитиков. Канцлер Ангела Меркель отправила ее в Брюссель в том числе для того, чтобы Урсула не раздражала консервативных избирателей их общей партии ХДС.

От других примеров ее пример отличает то, что в Брюсселе Урсула проявила себя пусть не эффективным руководителем, но аппаратным монстром, который завтракает своими внутренними врагами. Эта женщина действительно умеет добиваться своего, как бы всем ни становилось от этого плохо, поэтому в истинных обстоятельствах ее переезда еще предстоит разобраться историкам. Может быть, Меркель услала фон дер Ляйен куда подальше, чтобы не получить удар ножом в спину.

Поэтому самый показательный пример – это Кая Каллас: ее буквально сослали в Еврокомиссию за профнепригодность.

Мажорка эстонской политики, которой партия досталась по наследству от отца, показала себя никудышным премьер-министром, настроившим против себя население за считанные месяцы. Так формирование новой Еврокомиссии стало для правящей Партии реформ истинным избавлением, благо фон дер Ляйен требовала от стран ЕС присылать ей не кандидатов в еврокомиссары, а кандидаток в еврокомиссарши.

Эстонская русофобка была назначена главой евродипломатии в расчете на то, что президентом США станет Камала Харрис, а Брюсселю понадобится кто-нибудь «несгибаемый», чтобы отбивать приступы тех, кто захочет договориться с Россией. Однако президентом стал Дональд Трамп, который Еврокомиссию в грош не ставит, а «несгибаемый» для дипломата на самом деле означает профнепригодный.

Столь же вопиющим образом критериям высокопоставленного дипломата не соответствует и Анналена Бербок. Она доказала невиданное: министр иностранных дел значительной державы может быть истеричным, догматичным и опереточным персонажем с кругозором крота, а все остальное правительство будет делать вид, будто это нормально.

Но самое худшее, что при Бербок германская дипломатия стала агрессивной и даже людоедской, какой не была со времен Второй мировой войны. Казалось, от подобного она застрахована самими итогами той войны. Прежде всего это касается отношений с Россией и милитаризации Украины – по этим вопросам Анналена входила в число наиболее оголтелых «ястребов». Но есть и другие яркие примеры.

Следуя за неловкостью лидера национальной дипломатии, Германия сохраняла одни табу, одновременно отменяя другие.

Пример отмененного табу – шашни с праворадикальными экстремистами, которых в Берлине теперь называют «храбрыми защитниками Украины».

Пример сохраняемого табу – отказ от критики действий Израиля. Немцы, понятное дело, особый случай – им можно и помолчать, но Бербок выглядела на фоне своих коллег из ЕС чуть ли не сионистским радикалом, что стало ударом по отношениям ФРГ с арабскими странами и собственной исламской диаспорой.

Как бы в компенсацию за это Бербок стала активно общаться с новыми властями Сирии и на личную встречу с Ахмедом аш-Шараа летала в Дамаск уже дважды, причем предшествовавшая этому резня в Латакии ее не смутила. Ее вообще почему-то не смущают жертвы, если их нельзя повесить на Россию, что для немки чересчур вызывающе.

Кстати, оба раза аш-Шараа не стал пожимать гостье руку, а на совместных кадрах с Бербок главе МИД Германии «заблюрили» лицо. Это следствие религиозных воззрений новых сирийских элит, но в случае Анналены гармонично – и как для личности, и как для политика. Она, судя по всему, не только ненастоящий дипломат. Она даже феминистка ненастоящая.

Еще одной проблемой неочевидной стратегии Бербок (скажем, провозглашать главным национальным интересом своей страны поддержку чужой – это совсем неочевидно) стала неэффективность. Если считать, что доблесть политика – это минимальный зазор между обещанным и воплощенным в жизнь, то у Бербок максимальный зазор и минимальная доблесть. Замах был значительный – на военную победу над Россией, а не получилось вообще ничего.

Как и в случае с Урсулой и Каллас, однопартийцы Бербок пытались спрятать ее от избирателя, насколько такое вообще возможно с министром иностранных дел. Она как будто смирилась и в новом правительстве ФРГ ни на что не претендовала, но что станет ее «почетной ссылкой», никто не знал. Теперь знаем: Анналену предложат на пост ни много ни мало председателя Генеральной Ассамблеи ООН.

По сути, это не так страшно, как звучит. Генассамблея выносит только решения рекомендательного характера, а ее председатель меняется раз в год в соответствии со своеобразным чередованием, доставшимся от первой холодной войны: каждые пять лет – это представитель Западной Европы, которая в этом смысле отделена от Восточной, но не британец и не француз.

Филемон Янг, Дэннис Фрэнсис, Чаба Кереши, Абдулла Шахид, Волкан Бозкыр, Тиджани Мухаммад-Банде, Мария Фернанда Эспиноса, Мирослав Лайчак, Питер Томсон, Могенс Люккетофт. Все эти люди – председатели Генассамблеи ООН за последние 10 лет. Иначе говоря, «звездой» мировой политики эта должность не делает.

Журналисты и политологи РФ более-менее знают словака Лайчака – благодаря тому, что он возглавлял МИД в первых правительствах нынешнего премьера Роберта Фицо, когда между Москвой и Братиславой сложились нетипично хорошие по меркам Восточной Европы отношения. Для него такой пост – почетная ссылка, как и для Анналены Бербок.

В ее случае нормально, что ссылка. Очень плохо, что почетная.

Даже такой лояльный к глобалистам политик, как бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, прокомментировал ситуацию словом «бесстыдство». Потому что отправить в Генассамблею ООН немцы изначально планировали бывшего генсека ОБСЕ Хельгу Шмидт.

«Это бесстыдство – заменить лучшего немецкого дипломата с самым большим международным опытом на устаревшую модель», – заявил Хойсген в интервью изданию Tagesspiegel.

По большому счету нет никакого значения – каких именно политиков европейцы перекидывают туда-сюда, будто горячие угли, если это происходит внутри ЕС. Внутри Евросоюза могут творить, что хотят – в России давно уже рукой махнули, ведь если пациент хочет умереть, медицина бессильна.

Однако Генеральная Ассамблея ООН, сколь бы скудны ни были ее полномочия – это не «евросовок», а витрина человечества. Она никогда не задумывалась для того, чтобы выбрасывать туда политический мусор. И то, что самим немцам с этим мусором в одной стране тошно жить, совсем не оправдание.

При создании ООН немецких оправданий вообще не слушали. И не дай Бог что-то подобное повторится еще раз, а оно обязательно повторится, если продолжать делать вид, будто отвязная «ястребица» – это политическая элита планеты Земля.